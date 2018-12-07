Yusuf Güney'den askere duygusal jest

Ağrı'nın Tutak ilçesinde konser veren sanatçı Yusuf Güney, uzun zamandır vatanı görevini yapan asker oğlu ile görüşemeyen anneyi telefonla görüntülü arayarak oğlu ile konuşturması sahnede duygu dolu anlar yaşattı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında konser veren sanatçı Yusuf Güney, Ağrı'nın Tutak ilçesinde kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen Tutak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında kapalı spor salonunda konser verdi. Akşam saatlerinde başlayan konserde çok sayıda şarkısını seslendiren Yusuf Güney, hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı. Hayranlarının da ünlü sanatçıya eşlik etmesi ile birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını yorumlayan Güney, izleyenleri mest etti.

Sosyal medya hesabından Tutak ilçesinde konser vereceğini paylaşan sanatçı Güney'in hayranı ve takipçisi olan asker annesi Alev Koca, Sanatçı Güney'in sosyal medya hesabına, “Oğlum orada görevini yapıyor. Bayadır onu görmüyorum. Ufaktan çekerseniz canlı yayın yaparsanız çok mutlu olurum, yüzünü görmüş olurum” mesajı yazdı. Mesajı gören ve izleyicilere okuyan Sanatçı Güney, asker annesi Alev Koca ile iletişime geçti. Annenin isteğini geri çevirmeyen Sanatçı Güney, asker arkadaşları ile birlikte konseri izlemeye gelen asker Oğuzhan Koca'yı ‘Gel paşam gel' diyerek sahneye çağırdı. Güney, sahneye gelen askere sarılıp cep telefonunda görüntülü olarak annesi Alev Koca ile görüştürdü. Annesi ile konuşan asker Koca, “Sizleri uzun zamandır arayamadım. Beni affedin. Sizleri çok seviyorum” dedi. Annesi ile konuştuktan sonra duygusal anlar yaşayan ve ağlayan asker Koca'yı Yusuf Güney sarılarak teselli etti.

Askerin annesi ile görüntülü olarak konuşan Yusuf Güney, “Alev anneciğim canavar gibi hepsi maşallahları var. O yüzden siz hiç merak etmeyin burada komutanları o kadar güzel bakıyor ki, her şey çok iyi. Ben onları elimden geldiği kadarıyla ziyaret ediyorum. Hiç merak etmeyin. Bakın buradaki kardeşlerini de size gösteriyorum” şeklinde konuştu.

Yusuf Güney ile asker annesinin telefon görüşmesi seyirciler tarafından sık sık alkışlandı. Güney, asker annesi ile görüştükten sonra askeri sahneden uğurlarken onun için bir şarkı seslendirdi. Konsere kaldığı yerden devam eden Sanatçı Güney, Kürtçe ‘Şemame' halay şarkısını yorumlayarak izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Konserde bulunan çok sayıda asker Güney'in seslendirdiği şarkılar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Tutak ilçesinde gerçekleştirilen Yusuf Güney konserine, Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, , asker, polis, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserin ardından Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından Sanatçı Güney'e plaket takdim edildi.