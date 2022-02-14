Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği dalgıçları, saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde buzları kırarak dalış yaptı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü'ne gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nden 6 dalgıç, yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göldeki buzları kırarak dalış yaptı. Su altında video ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren dalgıçlar, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.