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Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği dalgıçları, saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü’nde buzları kırarak dalış yaptı.

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği dalgıçları, saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde buzları kırarak dalış yaptı.


Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü'ne gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nden 6 dalgıç, yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göldeki buzları kırarak dalış yaptı. Su altında video ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren dalgıçlar, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

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