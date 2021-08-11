Zift birikintisine düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıt-Ağrı karayolu kenarında asfalt zifti birikintisine düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün gece saat 22.30 sularında Doğubayazıt-Ağrı kara yolu kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, köpeğin mahsur kaldığı yerden kurtarılması için Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Asfalt ziftinin katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtıp köpeği bulunduğu yerden yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda kurtaran ekipler, köpeği hayvan barınağına teslim etti.

Yaralı olan köpeğin hayvan barınağında tedavi altına alındığı öğrenildi.