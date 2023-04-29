İhlas Haber Ajansı

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10 yıl hapis cezası bulunan firari operasyonla yakalandı

Aksaray’da hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tehdit ve Hakaret” suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüphelinin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli O.A.'nın (26) bulunduğu ikameti tespit etti. Operasyon için düğmeye basan asayiş ekipleri, ikamete gerçekleştirdiği operasyonda şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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