14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nde atlı jandarma timleri devriyede

Tarihi ve kültürel mekanları ile yüzlerce yıllık tarihe ışık tutan Aksaray'da dünyanın 2. büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi'nde güvenlik, atlı jandarma timleri tarafından sağlanıyor. Atlı jandarma timleri 14 kilometre uzunluğundaki, yer yer 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğindeki vadide gün boyu devriye geziyor.

Dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Aksaray'da güvenlik atlı jandarma timleri tarafında sağlanıyor. Bayram öncesi ve bayram süresince ziyaretçi akınına uğrayan Ihlara Vadisi'nde güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'nde atlı jandarma timleriyle güvenliği sağlıyor. Atlı jandarma timleri vadi içerisinde ve çevresinde atlarla gezerek devriye atarken, jandarmanın atları yerli yabancı ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Birçok ziyaretçi atlı jandarma timleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, vadiyi gezmeye gelen küçük çocuklar ise atları severek uzun süre atlarla ilgilendi. Atlı jandarma timlerini gören turistler vadide güven içinde gezdiklerini belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

“Hem alana renk katıyorlar, hem de güvende hissediyoruz”

Bayram tatilinde Manisa'da Aksaray'a Ihlara Vadisi'ni görmeye gelen Umut Şahin (35), kedilerini güvende hissettiklerini belirterek, “Askerlerimizin böyle atlarla buralarda gezmesi, güvenliği sağlaması biz Türk halkına da güven veriyor. Sayelerinde güvenli bir şekilde dolaşıyoruz buraları. Jandarmamıza, askerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Jandarma atlı timlerin hem ortama renk kattığını hem de güvenliği sağladığını belirten Enver Toprak (32) ise, İstanbul'dan geldiğini belirterek, “Tabi bayram tatili sebebiyle yoğunluk var. Yoğunlukta güvenliğin ve asayişin sağlaması açısından jandarmanın atlarıyla birlikte bize eşlik etmesi bizim için çok memnun edici. Yani hem alana renk katıyorlar, hem de jandarma armasını, logosunu burada gördüğümüzde kendimizi daha güvende hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Bölge halkıdan Ali Özdemir (42) de, “Ihlara Vadisi'nde jandarmamızın atlarla gezip yerli ve yabancı turistlerimizle gezmesi çok güzel oluyor. Bölge güvenliğini sağlıyorlar. Sürekli denetim yapıyorlar. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor” ifadelerini kullandı.