15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

Aksaray'da bir yakının kına merasimine giden 15 yaşındaki kız, kınanın yapıldığı salona gelen ayrıldığı nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 801 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş, düğün salonunun önüne geldiği esnada kapıda kendisini bekleyen eski nişanlısı M.K. (24) tarafından ruhsatsız tabanca ile ateş edildi. Başına 2 kurşun isabet eden Arıbaş ailesinin yanında kanlar içinde yere yığılırken, babası D.A'nın kulağını da bir kurşun sıyırdı. Ağır yaralanan kızın babası D.A. (42) çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gerçekleştiren şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapıldı. Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti. Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K'nin kendisinden ayrılan Arıbaş'ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.