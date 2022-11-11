2022 yılı Aksaray Belediyesi'nin altyapı yılı oldu

Vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacı ile kent genelinde altyapı ve üst yapı yenileme çalışması başlatan Aksaray Belediyesi, alt yapıda yenileme ihtiyacı duyulan mahallerde asbest boru değişimleri, kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları, yeni içme şüyu şebeke hatları ve yağmur suyu şebeke hatlarında yenileme çalışması yaptı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesi ile ömrünü tamamlamış, insan sağlığına zararlı hale gelmiş olan 108 kilometrelik asbest borular yeni nesil uzun ömürlü polietilen borularla değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştı. 2022 yılında 108 kilometrelik asbest boruların değişimi yüzde 95 oranında tamamlandı. Yapılan asbest boru değişimi ile su kesintilerinin önüne geçilirken yüzde 40 su tasarrufu sağlanmış oldu. Belediye ekipleri 2022 yılında toplam 31 kilometre 539 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattının yapımını gerçekleştirdi.

Altyapı konusunda Belediye Başkanı Evren Dinçer'in rekor kırdığı bir başka konu ise yağmur suyu şebeke hattı oldu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yağmur ve kar yağışları sonrası oluşan su birikintilerinin önüne geçmek amacı ile yağmur suyu şebeke hattı yapımını yaygınlaştırmıştı. Yağışlar sonrası vatandaşlar gelen talepler ve belediye ekiplerinin tespit ettiği noktalara yağmur suyu şebeke hatları yapıldı. 2022 yılında 8 kilometre 697 metre yeni yağmur suyu şebeke hattının yapımı gerçekleştirildi. 3,5 yılda yapılan 18 kilometrelik yağmur suyu şebeke hattı sayesinde yağışlar sonrasında şehrin birçok noktasında ortaya çıkan su birikintisi görüntüleri ortadan kaldırıldı. Şehrin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini dikkate alarak planlı büyüme sağlanması için kanalizasyon çalışmalarını ihmal etmeyen belediye ekipleri kanalizasyon eksikliği bulunan mahallelere yeni kanalizasyon hatları ve ızgaraları yerleştirdi. Şehri altyapı ağı ile ilmek ilmek ören belediye ekipleri, 2022 yılında 7 kilometre 636 metre yeni kanalizasyon hattının yapımını gerçekleştirdi.

2022 yılında yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, 2022 yılında altyapı hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında şehri genelinde yapılan altyapı çalışmalarının neticesinde artık kesintilerin en aza indiğini ifade etti.