İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 20 - Yunanistan: 28

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1.

Grup 6.maçında Yunanistan'ı konuk eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20-28 mağlup oldu.


Salon: Aksaray Kapalı Spor Salonu


Hakemler: Peter Horvath, Balazs Marton


Türkiye: Alp Eren Pektaş 1, Harun Hacıoğlu 4, Durmuş Ali Tınkır 1, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 2, Halil İbrahim Öztürk 4, Yakup Yaşar Simsar 3, Tuğberk Çatkın 1, Ozan Erdoğan 2, Alperen Arabacı, Yunus Özmusul, Taner Günay, Onur Ersin, Tahir İlkbahar, Atila Zaman, Emre Engin


Yunanistan: Kostakidis 6, Boskos 4, Mallios 1, Passias 5, Dompris 3, İliopdulos 2, Arampatzis 1, Karampournit 2, Liapis 2, Tizortzinis 2, Boukovinas, Papavasilis, Papazoglou, Kandylas, Kritikos, Papantonopou


Sarı kart: Tuğberk Çatkın (Türkiye)


2 dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Görkem Biçer, Halil İbrahim Öztürk, Atila Zaman (Türkiye) Kostakidis, Liapis, Dompris, Arampatzis, İliopdulos (Yunanistan)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.