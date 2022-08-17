21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 2 konut dokunulmazlığını ihlali, 2 tehdit hakaret suçları gibi 21 suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 19 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yasin T. (27) isimli şahsın beldede bulunan bir ikamette saklandığını belirleyen jandarma, bir süre takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Sivil ve resmi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.