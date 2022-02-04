29 günde 13 yerden hırsızlık yaptılar, JASAT'ın operasyonuyla yakalandılar

Aksaray ve Nevşehir'de 29 günde 10 köyde 13 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli Aksaray JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olayları 29 gün içerisinde Aksaray'ın merkeze bağlı Baymış, Yuva, Büyükpörnekler, Kalebalta, Yenipınar, Alayhan, Yalman, Akin ile Gülağaç ilçesine bağlı Camiliören köyü ve Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyü olmak üzere toplam 10 ayrı köyde tarla, bağ, bahçe ve birçok evde meydana geldi. Aksaray'da 11 ve Nevşehir'de 2 olmak üzere toplam 13 ayrı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Aksaray genelinde hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme Kriminal Kısım Amirliği ekipleri, titizlikle yaptıkları incelemelerde elde ettiği deliller ile faillerin aynı olabileceğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmaların yönünü değiştiren Jandarma dedektifleri güvenlik kameralarından bir araç plakasını tespit etti. 68 plakalı aracın peşine düşen ekipler il ve ilçe genelinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın Aksaray - Nevşehir Karayolunda seyir halinde olduğunu belirledi. Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçen jandarma dedektifleri aracı 13. kilometrede yakaladı. Araç içerisinde bulunan Mustafa İ. (45), Yavuz S. (45) ve Saim K. (40) gözaltına alındı. Araçta yapılan ilk aramada bir adet jeneratör ele geçirilirken şüpheli 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada sorgulanan 3 şüpheli yaptıkları tüm hırsızlık olaylarını itiraf etti.

10 köyden çaldıkları malzemeler hırsızların evinde bulundu

İtirafın ardından JASAT dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin Aksaray merkez ve Gülağaç ilçesinde bulunan 3 ayrı ikametinde arama yaptı. İkamet ve ikametlerde bulunan araçlarda yapılan aramalarda 2 adet LCD televizyon, 2 adet kol saati, 2 adet elektrikli süpürge, 2 adet matkap, 2 adet araç aküsü, 7 adet şarjlı matkap, 5 kilogram eritilmiş bakır, 1 adet elektronik kumpas, 1 adet jeneratör, kablolar ve çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli 3 kişi sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir” denildi.