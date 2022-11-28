4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs devriyede yakalandı

Aksaray'da “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan şahıs jandarmanın devriye görevinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde OSB'de devriye atan Taşpınar Jandarma Karakol ekipleri yaya olarak yürüyen bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. İlk olarak üst araması yapılan şahsın Ahmet T. (27) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan arandığını ve hakkında “4 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.