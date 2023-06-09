Aksaray'da “Resmi belgede sahtecilik” suçundan yakalanması ve hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan aranan ve hakkında “4 yıl 6 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'nün peşine düştü. Bir süre yapılan çalışmanın ardından komando timlerinin de desteği ile JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince icra edilen çalışmalarda şüpheli N.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürülen N.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.