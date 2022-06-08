42 ülkenin Büyükelçisi Aksaray'da

Aksaray'ın kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması adına organize edilen ve Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen gezi programı çerçevesinde Ankara'da yerleşik olan 42 farklı ülkenin Büyükelçisi aileleri ile birlikte Aksaray'a davet edildi.

Sabahın erken saatlerinde 2 kafile halinde Aksaray'a gelen Büyükelçiler, mehter marşları eşliğinde Ihlara beldesinde karşılandı. Büyükelçiler, Hristiyanlık dininin merkezlerinden biri olan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde trekking yaptı. Vadi içerisinde mağara kiliseleri gezerek bilgiler alan Büyükelçiler aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. Aksaray'ı dünyaya tanıtmak adına büyükelçiliklerinde çalışmalar başlatacağını söyleyen 42 ülkenin büyükelçisi, Aksaray Valiliği ve Dışişleri Bakanlığı personellerini Ankara'ya davet etti. Aksaray'ın turizm açısından da zenginleştirilmesini sağlamak adına 42 farklı fikir sunuldu. Büyükelçiler ve ailelerine Belisırma köyünde akarsu üzerine kurulmuş kameriyelerde Türk mutfağına özgü lezzetlerin tanıtılmasının ardından gezi programının ilk etabı tamamlandı.

42 Büyükelçi ile ziyarete eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, “Bugün Aksaray'dayız şu an Ihlara Vadisi'ndeyiz. Hazırlanan program çerçevesinde Ankara'da yerleşik olan 42 ülkenin Büyükelçisi ve Büyükelçilik mensubu diplomatını Aksaray'a getirdik. Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizin güzelliklerini, turistik tarihi yerlerini, yabancı diplomatlara göstermek amacıyla yürüttüğümüz çalışmanın bir parçası olarak bugün Aksaray'dayız. Gerçekten çok güzel bir program emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Ziyaretimizin ilk durağı Ihlara Vadisi misafirlerimiz oldukça memnunlar güzel bir yolculuk geçirdik. Dolu bir program yapıyoruz. Esasen 2 gün planlanmıştı. Bunu 1 güne indirince biraz hızlı görerek akşama kadar son derece dolu zengin bir program hazırlandı. Biz umuyoruz ki ziyaretçilerimiz memnun kalacaklar. Daha sonra kendi ziyaretlerini özel yapacaklar” dedi.

Yurtdışı Tanıtım Daire Başkanı Fikret Türkeş ise, “Türkiye'nin özellikle Aksaray'ın tanıtımına katkı sağlayan bu güzel proje çerçevesinde bizde valiliğimizi bütün imkanlarımızla destekleme kararı aldık. Büyükelçiliklerden misafirlerimizi bu nadide yöremizi tanıtmak adına buraya getirdik. Çok iyi bir proje, çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Konuklarımızın memnuniyetinden de bunu anlıyoruz” diye konuştu.

Valilik tarafından organize edilen gezi programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürleri de katıldı.