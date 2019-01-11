5 yılda yüzde bin 100 büyüyen ATB, Türkiye 1.'si oldu

Aksaray Ticaret Borsası (ATB), 2 milyon TL olan bütçesini 5 yıl içerisinde yüzde bin 100 artış sağlayarak 23 milyon TL'ye çıkartırken, yaptığı 463 milyon TL'lik bir yatırımlarla Türkiye 1.'liğini elde etti.

ATB Başkanı Hamit Özkök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Aksaray'da yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret Borsasında gerçekleştirilen buluşmada medya mensuplarının gününü kutlayan Başkan Özkök, borsanın yatırımlarından bahsetti. Aksaray Ticaret Borsasının yaptığı proje ve yatırımlarla Türkiye 1.'si olduğunu ifade eden Başkan Özkök, Aksaray Ticaret Borsasının 5 yılda 2 milyon TL'lik bütçesini yüzde bin 100 artırarak 23 milyon TL'ye çıkardı.

Başkan Özkök, “Aksaray Ticaret Borsası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı borsalar arasında bölgesinde şu an itibariyle 3., Türkiye'de 16. sıradadır. Görevi devraldığımız gün 2 milyon TL olan bütçemizi yüzde bin 100 artışla 23 milyon TL'ye çıkararak, yaptığımız projelerle Türkiye'nin en büyük tarım ticaret merkezini oluşturarak 164 adet tarımsal depoyu üyelerimize teslim ettik. İnsanları doğduğu yerde doyurabilmek adına yaptığımız projelerde ilimizin en büyük ilçeleri olan Ortaköy ve Eskil ilçesinde yine tarım ticaret merkezleri oluşturduk. Aynı zamanda yine borsacılığın yapması gerektiğine inandığımız, şehrimizin tarımsal anlamda potansiyelinin çok yüksek olmasını düşündüğümüz için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ya ait lisanslı depoları alarak lisanslı depo faaliyetini sürdürmüş ve Türkiye'de en önemli borsalar arasında yer aldık. Şu an itibariyle önümüzdeki günlerde 157 milyon TL'lik yatırımımızın açılışını yapacağız. Bundan dolayı Ticaret Borsası olarak bulunun gurur ve onurunu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Projeleriyle ünlü Aksaray Ticaret Borsası Türkiye'deki 113 borsa içerisinde hakikaten yaptığı tarım ticaret merkeziyle, lisanslı depolarıyla yaptığı yatırımlarla takriben toplamda 463 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Aksaray Ticaret Borsası, yapmış olduğu bu dolu dolu projelerle Türkiye 1.'liğini almıştır” dedi.