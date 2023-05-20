68 Aksaray Belediyespor, 20 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Efeler 09'u 2-1 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Dağılgan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Göktuğ Hazar Erel, Onur Gülter
68 Aksaray Belediyespor: Doğukan Özçimen, Erdi Bakıcı, Ali Mert Işık, Nurullah Serbest, Batuhan Yılmaz, Mustafa Kayabaşı (Alpay Aldemir dk. 81 ?), Hasan Gündoğdu (Yusuf Can Abay dk. 90+5 ?), Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan (Serhat Yeşilördek dk. 84 ?), İlker Avşar (Emre Alan dk. 90 ?), Tahsin Hacımustafaoğlu
Efeler 09: Kemal Mert Özyiğit, Recep Daylak, Umut Kaya (Mehmet Bektaş dk. 70), Furkan Külekci, Alper Bayülken, Gökhan Bulut (Emre Akbulut dk. 70), Süleyman Çelik (Adnan Gülen dk. 83 ?), Furkan Tuşik (Hakan Can Durdu dk. 70), İshak Kurt, Aytaç Deniz (Furkan Çarkçı dk. 80 ?), Uğur Çetinkaya
Goller: İlker Avşar (dk. 50 pen.), Mustafa Kayabaşı (dk. 79) (68 Aksaray Belediyespor), İshak Kurt (dk. 90) (Efeler 09)
Sarı kartlar: Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan, Nurullah Serbest (68 Aksaray Belediyespor), Umut Kaya, (Efeler 09)