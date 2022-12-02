68 Aksaray Belediyespor, Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig 3. Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor ligin 15. haftasında deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Lig 3. Grupta liderliğini koruyan ve başarılı performansını devam ettirmek isteyen 68 Aksaray Belediyespor ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Hafta başındaki 1 günlük iznin ardından Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde toplanan futbolcular TOKİ Yunus Emre Spor Tesisleri'nde 4 gün boyunca taktik çalışmasına ağırlık verdi. Aksaray ekibi bugünkü antrenmanın ardından en yakın takipçisi Çankaya Futbol Kulübü ile aradaki puan farkını açmak için mutlak galibiyet parolasıyla Bursa'ya hareket etti. Karayolu ile Bursa'ya giden 68 Aksaray Belediyespor Pazar günü yapacağı maçın son hazırlığını Bursa Minareli Çavuş Spor Tesislerinde gerçekleştirecek.

Minareli Çavuş Spor Tesislerinde saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Manisa bölgesi C Klasman Hakemi Yunus Emre Çakar yönetecek. Çakar'ın yardımcılıklarını ise Uğur Erdoğan ve Gökmen Çambel yapacak.