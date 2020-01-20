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68 Aksaray Belediyespor taraftarları darp edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde TFF 3.

Antalya'nın Serik ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maçın ardından taraftarlar arasında arbede çıktı. Maçın sonunda yaşanan kavgada 68 Aksaray Belediyespor taraftarı yaralandı.


Antalya'nın Serik ilçesi İsmail Oğan Stadı'nda, Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki şampiyonluk mücadelesi sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandı. Maçın 83. dakikasında 68 Aksaray Belediyespor oyuncusu Enes Soy'un attığı gölün ardından konuk ekip 1-0 öne geçerken, golün ardından Serik Belediyespor taraftarları karşı takımın taraftarlarına taş ve sözlü olarak saldırmaya başladı. Maçın bitmesinin ardından gerginlik daha da artarken, Serik Belediyespor taraftarları, 68 Aksaray Belediyespor taraftarlarını darp etti. Polis ekipleri havaya ateş açarak olaya müdahale ederken, 68 Aksaray Belediyespor taraftarları maçın ardından 3 saat statta mahsur kaldı. Maçı izleyen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de olaylar sırasında yaralı taraftarlarla yakından ilgilendi. 68 Aksaray Belediyespor taraftarları geniş güvenlik önlemleri altında önce sahadan sonra da ilçeden çıkarıldı.

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