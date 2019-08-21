69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

Aksaray'da hakkında kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi polisin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, gece yarısı Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, adam kaldırmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak, nitelikli yağma ve zorla para almak gibi olaylardan aranan ve hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ünal A. (49) polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.