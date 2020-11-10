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800 yıllık Sultanhanı Kervansarayına Azerbaycan bayrağı asıldı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bulunan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılan 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayına Azerbaycan’a destek için Azerbaycan bayrağı asıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılan 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayına Azerbaycan'a destek için Azerbaycan bayrağı asıldı.


Aksaray-Konya Karayolu üzerinde bulunan Sultanhanı ilçesindeki kervansaraya asılan bayrak vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Kervansarayın bir tarafına Azerbaycan bayrağı diğer tarafına da Türk bayrağı asıldı. Çocuklar Azerbaycan'ı çok sevdiklerini belirtirken, vatandaşlar ise “Kardeş cumhuriyetlerden Azerbaycan ülkesini biz de Sultahanlılar olarak kervansarayımıza bayrağımızı astık. Bir nebzede olsa kendilerine manevi destek vermek için bunu yaptık” dedi.

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