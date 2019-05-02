Adalet Bakını Gül'den öldürülen avukatın evine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aksaray'da 3 gün önce boşanma davası avukatlığını yaptığı kadının kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Olay, 3 gün önce Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Caddesinde bulunan Sefa İş Hanının üçüncü katındaki avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre, avukat İbrahim Ergin (47) ile bürosuna gelen boşanma davası avukatlığını yaptığı kadının kocası Abdurrahman Düzgün (46) arasında tartışma yaşandı. Olayda, Düzgün belindeki tabancayı çekerek avukat İbrahim Ergin'e 5 el ateş etti. İbrahim Ergin olay yerinde hayatını kaybetti. Düzgün daha sonra silahı kafasına doğrultarak bir el ateş edip intihar etti.

Olayın ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bugün Aksaray'a gelerek avukat Ergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül'e taziye ziyaretinde Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Başkanı Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül ve yetkililer eşlik etti. Avukat Ergin'in Büyük Bölcek Mahallesindeki evine taziye ziyaretinde bulunan Gül, evin önünde kurulan taziye çadırında avukatın eşi Aysel, babası Mehmet, annesi Raziye Ergin ve çocukları ile görüşerek başsağlığı diledi. Taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Bakan Gül daha sonra taziye çadırından ayrıldı.