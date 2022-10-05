Adana'dan Aksaray'a ikinci kez hırsızlık için gelince yakaladılar

Adana ilinden hırsızlık yapmak için Aksaray'a gelen ve bir iş yerini soyup Adana'ya geri dönen 2 şahıs, tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri Aksaray'da asayiş ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana ilinden Aksaray'a gelen Ö.B. (42) ve K.A. (42) isimli şahıslar gece yarısı bir iş yerini soyup kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Kamera incelemesi başta olmak üzere yapılan birçok çalışmayla şahısların kimliklerini tespit eden polis, şüphelilerin Adana nüfusuna kayıtlı olduğunu ve 2 şahsın da Adana iline döndüğünü ortaya çıkardı. Bunun üzerine şahıslar üzerinde teknik takip başlatıldı. Teknik takipte 2 şahsın hırsızlık yapmak için tekrar Aksaray'a geleceğini tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri bunun üzerine kent girişinde pusuya yattı. Şahısların Aksaray'a girmesi üzerine bu kez fiziksel takip başlatan polis, şahısları Hacılar Harmanı Mahallesinde bir ikamete girmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin farklı illerde birçok hırsızlık olayına karıştığı ve dosyalarının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.