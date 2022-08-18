Adaylar, 45 metrelik parkurda ASÜ'lü olmak için ter döküyor

Bu yıl sınavlara 2 bin 490 aday başvuruda bulundu.

Sınavda adaylardan, 5 istasyondan oluşan ve toplam 45 metre uzunluğundaki test bataryasını en kısa sürede tamamlamaları isteniyor. Hız, denge ve çevikliğin ölçüldüğü test bataryasında, başlangıç sensorundan geçen adaylar ilk olarak 1,5 metre aralıklarla yerleştirilmiş, 50 ve 80 santimetre yükseklikteki engellerin altından ve üstünden geçerek, 16 santimetre yüksekliğindeki ve 4 metre uzunluğundaki denge tahtasına ulaşıyor. Denge tahtasını geçen adaylar üçüncü istasyonda, aralarındaki mesafe 2,5 metre olan kasaların içindeki sağlık toplarını soldan sağa taşıyor. 15 inç çapındaki 8 adet lastiğin iç kısımlarına basarak dördüncü istasyonu tamamlayan adaylar, son istasyonda çapraz konumlandırılmış 6 adet slalom çubuğunun arasından geçerek 10,5 metrelik bir sprintle bitiş sensoruna ulaşıyor ve toplam süreleri tabelaya yansıtılıyor. Her adayın iki hakkı bulunuyor ve en hızlı derecesi dikkate alınıyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz'le birlikte sınav alanını ziyaret etti. Burada Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ünlü'den sürece dair bilgiler alan Rektör Şahin, adaylara ve görevli personele başarılar diledi.

Bu yıl rekor bir başvuru ile sınavlar gerçekleştiriliyor. Cuma gününe kadar sürecek sınavların ardından Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 50, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Spor Yöneticiliği Bölümüne ise 45 öğrenci alınacak.