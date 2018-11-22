AFAD soba kullanan vatandaşları uyardı

AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte başlayan soba kullanımlarının dikkat edilmediğinde ölümlerle sonuçlandığını belirterek, soba kullanan vatandaşları uyardı. Kış aylarında sıkça rastlanan sobadan sızan gazdan zehirlenme olaylarının önüne bilinçli soba kullanımı ile geçilebileceğini belirten Türkmen, “Yanan sobalar, yatmadan önce tamamen söndürülmeli ve içindeki yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler dışarıya çıkartılmalıdır. Lodos, fırtına gibi hava sirkülasyonunun olumsuz olduğu koşullarda sobalar yakılmamalıdır. Normal koşullarda itfaiye müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli. Sobalar buna göre yakılmalı. Sobalarda kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzeme kullanılmalıdır. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemesi, dolu kova ile değiştirilmesi gerekir. Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalıdır. Bacalar düzenli aralıklarla temizlenmeli, açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Gerekirse aspiratörler kullanılmalıdır. Soba borusu ve dirsekleri belli periyotlarda temizlenmeli. Kazanlar TSE standartlarına uygun olmalıdır. Baca ve borularda zift ve katran oluşumunu engellemek için soba, bacaya en uygun mesafeye kurulmalı ve az sayıda dirsek kullanılmalıdır. Yatay borulara bacaya doğru yüzde 10 eğim verilmelidir” dedi.