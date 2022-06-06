AFAD'tan 140 gönüllüye temel eğitim

Aksaray'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının başlattığı Gönüllülük Sistemine katılan 140 gönüllü, olabilecek afetlerde hayat kurtarmak adına eğitim alıyor.

AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan Gönüllük Sistemi çerçevesinde 2022 Yılı Afet Eğitimlerinde Aksaray'da 140 gönüllü için sunumlu dersler ve uygulamalı eğitimler başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Ocak ayında başlatılan sisteme dahil olan gönüllüler önce Gönüllülük Sistemi üzerinden dijital platform sunumları ile eğitim alarak sınavdan geçti. Sınavı başarıyla tamamlayan gönüllüler AFAD'ın temel afet sunum derslerine ve uygulamalı eğitimlerine katılmaya hak kazandı. AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan eğitimler çerçevesinde gönüllülere ilk olarak yangın eğitimi verildi. Yangın eğitiminde sabahın erken saatlerinde sunumlu derse katılan gönüllüler öğle saatlerine kadar 3 farklı seansta eğitim aldı. 3 farklı seansı da tamamlayan gönüllüler AFAD teknisyenleri tarafından uygulamalı eğitime alındı. Yangın eğitiminde uygulamalı olarak kontrollü yangına müdahale anlatıldı. AFAD teknisyenleri tarafından yapılan anlatımların ardından gönüllüler sırayla kontrollü yangına müdahale etti. Hayat kurtarmak adına verilen temel afet eğitimlerine katılan 140 gönüllünün Haziran ayı boyunca belirli aralıklarla eğitimlere alınması planlandı. İlk olarak yangın eğitimi ile başlayan uygulamalı eğitimlerin, arama kurtarma ve sağlık eğitimleri ile devam edeceği bildirildi. 140 gönüllü eğitimlerinin ardından alacakları sertifikalar ile resmi AFAD gönüllüsü olarak bulundukları illerde görev alacak.

Gönüllülük Sistemindeki sınavları başarıyla tamamlayarak eğitimlere katılan AFAD Gönüllüsü Ramazan Özenen (60), “AFAD Gönüllülüğü için başvurdum ve başvurum onaylandı. Platformdaki sınavları başarıyla geçtik. Şimdi yüz yüze eğitimlerdeyiz. Bugün yangın eğitimini tatbik ediyoruz. Daha sonra sırasıyla diğer eğitimlere çağırılacağız. Bugün burada yangınla ilgili güzel açıklamalarda bulundular. Nasıl oluştuğu, nasıl söndürüldüğü ve nasıl can güvenliği sağlandığı nasıl kurtarma yapacağımız anlatıldı. Yangın için 3 unsur ısı, oksijen ve yanıcı madde bu üçgenin bir parçasını çıkardığımızda yangın söndürülüyor bunu öğrendik” dedi.

Bir başka gönüllü Ebru Güneş (23) ise “Bugün yangında nelerin yapılması gerektiğini veya nelerin yapılmaması gerektiğini öğrendik. Yangın sırasında, acil durumda yaralının nasıl taşınması gerektiğini öğrendik. Yanma ve yangın arasındaki farkı öğrendik. En sonda da uygulamalı olarak yangının nasıl söndürülmesi gerektiğini öğrendik” diye konuştu.