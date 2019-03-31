Afrin şehidinin cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Taşpazar Mahallesi 815. Sokak'taki şehidin annesi Fadimana Balkış'ın evine gelerek acı haberi vermesinin ardından ayrı yaşayan şehidin babası Erdal Ergen de eve gelirken, şehidin cenazesi gece saat 22.00 sıralarında memleketi Aksaray'a getirildi. Polis ve jandarma araçları eşliğinde şehre getirilen şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna kaldırıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehit cenazesinin karşılanmasına Vali Ali Mantı, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve çok sayıda vatandaş ve yakınları katıldı.

Şehidin 1,5 yıl önce sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı, 3 hafta önce de memleketi Aksaray'a gelerek Sena Durmaz (21) ile sözlendiği öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Ulu Cami'de öğle namazı sonrası Aksaray Şehitliği'ne defnedilecek.