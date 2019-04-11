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Ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Aksaray’da ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Aksaray'da ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.


Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir güvercinin ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede adrese gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveni marifeti ile kuşun mahsur kaldığı ağacın üst kısmına ulaştı. Kuşun ayağındaki ipi çıkartan itfaiye görevlisi, kuşu yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar doğaya bıraktı.

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