İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da park alanındaki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da park alanındaki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Aksaray'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kılıçaslan Parkı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürekli kedi miyavlaması duyan vatandaşlar bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaca yasladıkları merdivenle ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi ağaçtan kurtardı. Bir süre kedi ile ilgilenen itfaiye ekipleri daha sonra kediyi serbest bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.