AK Kadınlar'dan iftar programı

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen komşum ile iftar programı tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında aynı mahalledeki komşular belirlenen bir evde misafir ediliyor. İl Kadın Kolları Başkanı ayrıca İl Genel Meclis üyesi Ferhan Polat ve yönetimi, iftar yemeğinde bir araya gelen komşular ile birlik ve beraberlik adına güzel görüntüler sergiliyor.

Mahallenin sadece o caddeden ibaret olmadığını belirten Başkan Polat, “Başlattığımız proje ile mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın komşuluk bağını güçlendirmek istiyoruz. İl teşkilatımızın komşu iftarı davetiyle mahallemizin muhtelif bölgelerinden davet ettiğimiz vatandaşlarımızı aynı sofrada yemeğimizi paylaşarak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

Komşuluk kültürünün Türk İslam medeniyetinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Ferhan Polat, “Bizim medeniyetimizin bize bıraktığı anlayışa göre komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizlerde acizane atalarımızdan bize kalan bu kültürel ve manevi anlayışları yaşatmak için etkinlikler düzenlemekte, sevgiyi dostluğu ve dünya nimetlerinin paylaşarak bu anlayışın gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.