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AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Aksaray’ın Belediye Başkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Aksaray'ın Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan Adayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer oldu.


31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi aralarında Aksaray merkez belediye başkan adayının isminin de bulunduğu 14 ilin adayını, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında duyurdu. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray'ın mevcut Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yapılacak olan 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı Evren Dinçer'in kentteki belediyecilik çıtasını daha yükseklere çıkaracağına inandığını belirtti.



Evren Dinçer kimdir


Evren Dinçer 1981 yılında Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Evren Dinçer, lisans eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi İnsan kaynakları yönetimi bölümünde devam eden Dinçer, 10 Şubat 2107 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı. Aksaray Belediyesinden emekli Mustafa Dinçer'in oğlu olan Evren Dinçer, 8 Temmuz 2018 tarihinde Aksaray'da yapılan düğün merasiminde Merve Anamur ile dünya evine girdi.

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