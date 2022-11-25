AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “İstihdamla büyüyen bir Türkiye var”

İnşallah bunların etkisiyle fiyat dalgalanmalarında da istikrarlı bir sürece doğru gittiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray'a geldi. AK Parti İl Başkanlığında katıldığı teşkilat toplantısının ardından esnaf ziyareti yapan Sarıeroğlu, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Taptuk Emre Kitap Konağı'nın açılış törenine de katıldı. Törende konuşan Sarıeroğlu, genel merkez tarafından yapılan gönül belediyeciliği çalışmalarını anlattı. Sarıeroğlu, “AK Parti'nin belediyecilik anlayışı bu; hizmet belediyeciliği, inşa belediyeciliği, ihya belediyeciliği. Her köşesi gerçekten ciddi bir işçilikle işlenen bir belediyecilik anlayışımız var. Kadınları, gençleri, çocukları, yaşlılarımızı düşünen, onlarla ilgili alanları, imkanları geliştiren bir belediyecilik anlayışıdır” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kararlılıkla devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, “Biliyorsunuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bugün tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı ortak bir duruş sergileniyor. Dileğimiz, arzumuz artık kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Gençleri Teknofest kuşağı olarak gördüğünü vurgulayan Sarıeroğlu, “Türkiye yüzyılı vizyonumuzu açıkladık 28 Ekim'de Ankara'da. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Taptuk Emre Kitap Konağımız da Türkiye yüzyılı vizyonuyla bire bir uyumlu. Çünkü o vizyonumuzda gençlerin yüzyılı diyoruz. İnşallah gençleri Türkiye yüzyılına hazırlayacak olan çok güçlü bir imkan, gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Teknofest kuşağı diye nitelendirdiğimiz gençlerimizin inşallah yerel yönetimler anlamında da bu tarz hizmetler, bu tarz imkanlarla buluştuklarında Türkiye'nin geleceğine çok güçlü katkılar sağlayacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

“İstihdamla büyüyen bir Türkiye var“

Geçtiğimiz sene yüzde 11 oranında bir büyüme performansı, bu senenin ilk yarısında yüzde 7,5 bir büyüme oranıyla Türkiye'nin diğer ülkelere fark atan bir konumda olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Sadece büyüme değil, istihdamla beraber bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz. Aksaray'da da bu anlamda önemli

gelişmeler yaşanıyor. 31 milyona varan gerçekten tarihimizin en büyük istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız. Aksaray'ın da bu istihdam oranlarına katkısı işte yeni kurulan OSB'lerimiz, genişleme çalışmaları, yapılan yatırımlar o anlamda çok kıymetlidir. İstihdamla büyüyen bir Türkiye var. İhracatta rekorlarımızı kırıyoruz. Son grup toplantımızda son rakamları da Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir taraftan ekonomi ile ilgili büyüme, istihdam, yatırımların arttığı, ihracatın arttığı bir ekonomi modeli. İnşallah bunların etkisiyle fiyat dalgalanmalarında da istikrarlı bir sürece doğru gittiğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Şu anda Aksaray'ımızda üç tane kitap konağının inşaatını gerçekleştirdik ve bir tanesinin daha önce açılışını yapmıştık. Bugün de sizlerin teşrifleri ile Taptuk Emre ismini verdiğimiz kitap konağımızın açılışını yapıyoruz. Kitap konağımız an itibarıyla 180 kişiye hizmet verecek büyüklükte ve niteliktedir. Gençlerimiz içerisinde ücretsiz imkanlardan faydalanabileceği, okuma faaliyetlerini ders çalışma ve grup çalışma odaları ile beraber gerçekleştirecekler. İnşallah bu şekilde belediyemize ait 5 kitap konağı mevcut olmuş olacak” dedi.