AK Parti İl Başkanı Altınsoy esnafı ziyaret etti

Taşpazar Mahallesi ile sanayi esnafını ziyaret eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, vatandaşların sorularını cevaplayıp projelerle ve ülke gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini dinledi. AK Parti olarak her zaman hemşehrileriyle iç içe olduklarını belirten İl Başkanı Altınsoy, “Merkez İlçe başkanımızla beraber yeni açılan iş yerlerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ardından esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Aksaray ile ilgili projeleri ve ülke gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini dinledik. Bizler AK Parti kadroları olarak her zaman hemşerilerimizle iç içe olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmenin sevinçleriyle mutlu olmanın gayreti içindeyiz” dedi.

AK Parti olarak her zaman sahada olduklarını dile getiren Başkan Altınsoy, “Bizler seçimden seçime değil, yılın her günü çalışma ve vatandaşlarımız ile gönül birliği ruhuna sahibiz. Biz birileri gibi halkımızla kavgalı değil, barışık ve ne diyorlarsa yapan bir siyasi partiyiz. Zira biz bu milletin içinden geldik. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Bu nedenle esnaflarımız baş tacıdır. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bizlerden beklentileri neyse onları not alıp ilgili mevkilere iletmekle mükellefiz. Bu bağlamda, AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkâr kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında, ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıyor. Esnaflarımız bölgesel kalkınmanın tetikçisidir. Memleket işi gönül işi diyerek çıktığımız bu yolsa Rabbim bizleri mahcup etmesin” şeklide konuştu.