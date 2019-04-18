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AK Parti teşkilatından Başkan Dinçer'e hayırlı olsun ziyareti

31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerini geride bırakan AK Parti Aksaray Teşkilatı mensupları Belediye Başkanı Evren Dinçer’i ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerini geride bırakan AK Parti Aksaray Teşkilatı mensupları Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.


Belediye başkanlığı makamında AK Parti teşkilat mensuplarını kabul eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim süreci boyunca teşkilat mensuplarının yoğun bir çalışma yürüttüğünün vurgusunu yaptı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, teşkilat mensuplarının yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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