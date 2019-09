AK Partili Canikli: "İmam hatipler kapatılmasaydı 15 Temmuz ortaya çıkmazdı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Önder Gençlik Buluşması Programı” kapsamında Aksaray'a geldi. Aksaray Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Canikli, karşılama esnasında okçuluk eğitimi alan öğrencilerin gösterisini izledi. Ok ve yayı eline alarak üç ok atışı yapan Canikli, ardından söyleşide öğrencilerini sorularını yanıtladı. Yaptığı konuşmada ortaokul ve imam hatip yıllarına değinen Canikli, “1974 yılında başladık eğitime. Ortaokuldan sonra orta kısımlar kapalıydı. İmam hatibe başlamadan önce orta son sınıftayken sıradan bir direk. Çok iyi hatırlıyorum, o sıradanlığın getirdiği her türlü olumsuzluğu da taşıyorduk. Sigara içmek, sıradanlığın getirdiği ne kadar olumsuzluk varsa o yıllarda onlarla iç içeydik. Daha ötesine giden sürecin de başlangıcıydı. Bu sadece benim için geçerli değil, birçok arkadaşımızın da benzer ortamı yaşadığını gördüm. Hatta başladıktan bir yıl süre içeresinde uyum olarak bu kötü alışkanlıkların çoğu azalarak devam etti. 2. sınıftan sonra tamamen bitti zaten. Sonra yaradılış gayesini biz kavramaya başladık. Bu imam hatip sayesinde oldu. Elbette Allah'ın takdiri ama öncesindeki şartlarda devam etmiş olsaydım çok büyük ihtimalle o karanlık denizde kaybolup gidecektim” dedi.

“İmam hatipler kapatılmasaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı”

Canikli, 15 yıl kapalı kalan imam hatip liselerinden dolayı ülkede büyük bir eksiklik yaşandığını belirterek, “FETÖ terör örgütünün önünün açılması da aynı döneme gelir. İmam hatip okulları kapatıldı, yani çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir okul kalmadı. FETÖ geldiği için, FETÖ'yü çıkardılar. FETÖ bu açığı kapatmak için ‘ben varım' dedi. Yani muhafazakar ailelere, ‘Çocuklarınızı bana gönderin, ben onlara sizin istediğiniz İslami eğitimi vereceğim' dedi. Daha önce imam hatip okullarına giden bütün çocuklar hepsi FETÖ'nün okullarına yönlendi. Bütün altın kuşak heba edildi FETÖ örgütü tarafından. Gençler, harp okullarında, üniversitelerde, kamuda FETÖ tarafından mankutlaştırıldı ve tamamen ortadan kaldırıldı. 15 yılda FETÖ'nün etkisiz hale getirdiği, FETÖ terör örgütünün etkisiz hale getirdiği bu 15 yıllık eksik kuşağın eksikliğini her zaman hissettik, hissediyoruz. İmam hatipler kapatıldı, çocuklarını gönderemediler, sonra bütün muhafazakar aileler çocuklarının oraya gitmesine yönlendi. FETÖ okullarına gidilmesinin önü açıldı, oraya yönlendiler. Yaşadığımız sorunların, yani son dönemlerde, son yıllarda yaşadığımız sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere yaşadığımız sorunların altında yatan nedenlerden bir tanesi budur. Yani 28 Şubat sürecinde, 1997 yılında imam hatiplerin kapatılarak FETÖ terör örgütüne insan kaynağı oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesidir. Hem parasal kaynak hem insan kaynağı. Bu çocuklar çünkü harp okullarında da, yine darbe teşebbüsüne katılan subayların önemli bir bölümü. Bir başka ifade ile imam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı” ifadelerini kullandı.

"FETÖ elebaşı taraftarlarına ‘zina edebilirsiniz' fetvası verdi"

Canikli, FETÖ'nün haramı helal, helali de haram kıldığını belirterek, “FETÖ'nün elebaşı ve bu şekilde İslam'ı öğrenenler hiçbir şekilde sorgulama imkanına sahip değillerdir. Ama imam hatipli her zaman her ortamda kendi doğru bildiklerini, kendisine verilenleri sorgulamıştır. Ama FETÖ ve benzeri yapılarda taraftarlar elebaşlarının kendilerine söylediklerini sorgulama, değiştirme, düzeltme imkanına sahip değillerdir. Çünkü İslam'ı orijinal kaynaklarından öğrenmemiştir, çünkü İslam'ı elebaşının kendisine aktardıkları ile öğrenmiştir. Onun için bakın FETÖ elebaşı taraftarlarına daha sonra haramı helal kıldı, helali haram kıldı. Dedi ki, ‘Gerektiği zaman namazı terk edebilirsiniz' böyle fetvalar verdi. ‘İçki içebilirsiniz' dedi. FETÖ elebaşı taraftarlarına bu talimatı verdi. Hatta çok af edersiniz, özür diliyorum taraftarlarına, ‘Gerektiği zaman zina edebilirsiniz' fetvası verdi” diye konuştu.

"İmam hatipleri kapatıp muhafazakar aileleri FETÖ kendi okullarına yönlendirdi”

Canikli, “FETÖ subayları ve elemanlarının deşifre olmaması için, ‘Namazı terk edebilirsiniz, içki içebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Haram olan her şeyi yapabilirsiniz' diyor, onlar da yapıyorlar. İstedikleri hain talimatları veremeyecekleri, kabul ettiremeyeceklerini bildikleri için kendilerine tabi olacak, mankutlaştırdıkları, beyinlerini yıkadıkları, robot haline getirdikleri bireyler yetiştirebilmek için imam hatipleri kapatıp kendi okullarına yönlendirdiler” dedi.

“15 Temmuz hain darbe girişimi Amerika'nın projesi”

Canikli, FETÖ terör örgütünün piyon olduğunu belirterek, “FETÖ bir taşerondur, bir piyondur. Onun efendileri var. Küresel ölçekte efendileri var. Onlar tarafından yönetiliyor. Yani açıkça şimdi şu anda kim koruyorsa, şu anda FETÖ elabaşını tüm bu yaptıklarına rağmen kim koruyorsa açıkça Amerika'dır. Gizlemenin saklamanın bir anlamı yok. Herkes görüyor. Ona koruma veriyor, ona barınma izni veriyor. Bütün belge ve bilgileri gönderdik Amerika'ya. Darbe de, darbe teşebbüsü FETÖ elebaşı talimatı ve FETÖ'cüler tarafından yapılmıştır. Tartışmaya neden bırakmayacak kesinlikte, netlikte tüm bilgi, belge ve dokümanları, delilleri Amerika'ya gönderdik ama Amerika FETÖ elebaşı ile ilgili hiçbir adım atmadı. Neden? Kendi projesi, Amerika'nın kendi projesi” şeklinde konuştu.

“17 yıl önce insanların okul ve sınıflara ayrıldığı Türkiye vardı”

AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz ise, gençlere seslenerek, “17 yıldır ülkemizde çok önemli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdik. Geçmişi çok iyi biliyoruz ki burada bulunan gençlerimizi aslında 17 sene evvelki Türkiye'yi çok iyi bilmezsiniz. Bugün ki fırsatlar çok daha iyi. Kadın ve erkeğin arasında farkın olduğu, insanların birbiri arasında da farklılıkların olduğu okul ve sınıflara ayrıldığı Türkiye vardı. O ayrışmalar farklılıklara dönüştü. 17 yıldır adam gibi adam, düşündüğünü, inancını çekinmeden, korkmadan söyleyebilen Sayın Cumhurbaşkanımız 17 yıldır o ayrımcılığı yıktı. Bu hiç kolay oymadı. İktidara geldiğimiz günden itibaren gerek darbe, gerek muhtıralarla mücadele ettik. FETÖ terör örgütüyle de mücadele etmek suretiyle emin adımlarla güçlü Türkiye'yi inşa etmek kolay olmadı” dedi.

“Bir imam hatipli namazını kılmıyorsa hiçbir mana ifade etmez”

Aksaray Valisi Ali Mantı ise, “İmam hatipli olmak farklı bir şey. Ama her şeyden önce imam hatipli olmak da kaliteli bir insan olmayı gerektirir. Önce kaliteli insan olmalıyız. Bazı şeylerin farkında olmamız lazım. Ehliyet, liyakat ve bunların önünde hakikat gelir. Bunlara inanan nesil yetiştirmeliyiz. Allah'ın verdiği aklı en güzel kullanarak önce neslimize, milletimize faydalı birer nesil olmamız lazım. Eğer öğrendiğimiz bilgiler amele dönüşemiyorsa, toplumda bunun bir değeri yoksa bunun boşuna hamallığını yapmış oluruz. Bir imam hatipli İslam'ın temel direği olan namazını kılmıyorsa sadece imam hatip etiketli ya da bir şeylerle kendisini kategorize etmesi hiçbir mana ifade etmez” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Canikli, öğrenciler ile söyleşisine başladı. Canikli, ayrıca öğrencilerin de sorularını yanıtladı. Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti İl Bakanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kuddusi Bakar, öğrenciler ve okul idarecileri katıldı.