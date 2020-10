AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Sarıyahşi'de toplandı

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un başkanlığında düzenlenen genel değerlendirme ve istişare toplantısına Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, teşkilat başkanları ile İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyede olması gerektiğine dikkat çeken İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız aylık genel değerlendirme ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam ediyoruz. Bu toplantılarla toplumun sorun ve problemlerini tartışarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Millete hizmet konusunda birlikte atılacak her adımın önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, “Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeleri çok önemsiyor, istişare kültürünün önemini her fırsatta ifade ediyorum. Hep birlikte Aksaray'ımızı geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talep ve önerileri her zaman masamızın üzerinde. İnşallah hızla çözüm noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini hizmetler oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz ve projelerimiz öne çıkacak” şeklinde konuştu.

Yapılan ve yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü genel değerlendirme ve istişare toplantısı, karşılıklı istişare ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.