İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akraba kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray’da iki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada tüfekler ateşlendi.

Aksaray'da iki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada tüfekler ateşlendi. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş ve amca çocukları olan Cihan Y. (47), Çiğdem T. (26), Nazar Y. (15), Cihan Y. (18), Dursun Y., Özcan Y., Ömer Y. ve Sezer Y. aralarındaki husumet yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da ev ve arabalarındaki tüfekleri alarak karşılıklı ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Cihan Y., Çiğdem T. ve Nazar Y., aile fertleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Semt Polikliniğine götürüldü. Fatih Semt Polikliniğine götürülen Cihan Y., Çiğdem T. ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Nazar Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışma neticesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.