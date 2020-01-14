Aksaray Adliyesinde adli görüşme odaları açıldı

Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan 3 adli görüşme odasında suç mağduru kadınlar ile çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, görüşme odalarının mağdurlar açısından son derece verimli olacağını belirterek, “2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip kaygı düzeyi azaltılıp belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o sorulan soruları cevaplıyor” diye konuştu.