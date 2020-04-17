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Aksaray Adliyesinde korona virüse karşı etkin mücadele

Aksaray Adliyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilen adliyeye gelen herkesin ateşi ölçülüyor, kolonya tutuluyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkin bir mücadeleyle sürdürülüyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'in talimatıyla tedbirler artırılan Aksaray Adliyesinde her gün adliye koridorları, mahkeme salonları dezenfekte ediliyor. Adliye girişinde görev alan emniyet mensupları adliyeye giriş yapan herkesin tek tek ateşini ölçerek içeriye alırken, giriş yapan herkese kolonya tutuluyor. Ayrıca adliye içerisinde birçok alana yerleştirilen dezenfekteler ile vatandaşların sürekli olarak ellerini temizlemesi sağlanıyor.

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