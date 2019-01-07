Aksaray Altınkaya köyünde HİS tesisi tamamlandı

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Özel idaresi tarafından 31.07.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olan tesis inşaatının 2 bin 500 küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacını gidereceği şekilde tamamlanarak hizmete açıldığını belirterek, “Altınkaya köyü Kargın yaylasında yaylanın kuzey kısmında hayvanların otlatma bölgesinde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla drenajdan elde edilen suyun depolanması amacıyla 25 metre küp su depolama kapasitesine sahip HİS deposu ve 1 adet 15 metre uzunluğunda yalak yapılarak hayvanların sürekli ve kaliteli içme suyuna kavuşması sağlanmıştır” dedi.

Vali Ali Mantı, projenin hayata geçirilmesi ile yörede yetersiz olan hayvan içme suyu ihtiyacı karşılanmış, hayvanların içme suyunu karşılamak üzere uzun mesafe yürümesinden dolayı oluşan et ve süt kayıpları engellenerek yöre çiftçisinin gelir seviyesi yükseltilmiş olacağını kaydetti.