Aksaray Baro Başkanı Toprak: “Avukatlar hiçbir olumsuzluğun sebebi değildir”

Aksaray'da bugün avukatı bürosunda silahla vurduktan sonra intihar eden kişi sonrasında avukatlar Aksaray Adliyesi önünde bir araya geldi. Cinayeti şiddetle kınayan avukatlar tepkilerini dile getirdi.

Aksaray Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına bir açıklama yapan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, “Meslektaşımız Avukat İbrahim Ergin'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, davacı vekili olarak mesleğini icra etmekte olduğu bir boşanma davası nedeniyle davalı şahıs tarafından bürosunda katledilmiştir. Bir avukatın öldürülmesi için başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir dava dilekçesinin yazılmış olması yeterli. Bilinmesini isteriz ki, avukat kimsenin borcunun ve bu borcun ödenmemesinin sebebi değildir. Bilinmesini isteriz ki, avukat paylaşılamayan miras mallarının taraflar arasında oluşan mal hırsının sebebi değildir. Avukat boşanan ya da boşanmak isteyen tarafların kavgalarının sebebi de değildir. Avukat, gaspçının, katilin, hırsızın, tecavüzcünün iştirakçisi değildir. Avukat, tüm bu örnek olarak saymış olduğum olaylarda kanunların taraflara savunma hakkı tanınma sebebiyle kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda görevini icra eden adalet savunucularıdır." dedi.

Toprak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Avukat, herkesin bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağı, haksızlığa uğradığında sığınacağı, canı yandığında gecenin bir yarısı da olsa çekinmeden aradığı, morali bozuk olduğunda psikolog yerine saatlerce derdini anlattığı, yeri geldiğinde müvekkiline avukatlıktan öte arkadaşlık ve sırdaşlık yapan dert ortaklarıdır. Artık yeter diyoruz. Artık yeter. Bürolarda, adliye koridorlarında, duruşma salonlarında, karakollarda, tapuda, nüfusta, kamu kurum ve kuruluşlarda verilen mücadelelerin, çekilen sıkıntıların karşılığı katledilmek değildir. Avukatlar, tarafların baş aktörü olarak avukatı gördükleri ve husumet besledikleri dosyalarda en fazla hakimler, savcılar ve kolluk güçleri kadar dosyanın içindedir. Yaşanan bu son vahşet nedeniyle daha önce de olduğu gibi bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu olayı artık kınamayla, taziye mesajları ile geçiştirmeyelim. Tüm yetkili kurumlarımız, barolarımız ve barolar birliğimizle birlikte bu hastalıklı zihniyetin ortadan kaldırılması için bir araya gelerek ortak akıl ile bir yol haritası oluşturalım.”