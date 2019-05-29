Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Çelik görevine başladı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesiyle birlikte yeni bir hizmet kadrosu oluşturuluyor.

Aksaray Belediyesinde genç ve dinamik Başkan Yardımcıları görev almaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunan 32 Yaşındaki Tayfun Çelik, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı.

Belediye de faaliyet gösteren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimleri yeni Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik'e bağlandı.