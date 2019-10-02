Aksaray Belediyesi, 19 mahalle muhtarına bilgisayar hediye etti

Muhtarlardan gelen talep üzerine Aksaray Belediyesi tarafından muhtarlıklara tam donanımlı, bilgisayar hediye edildi. Yeni seçilen 19 mahalle muhtarı Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret etti. Aksaray Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına verilecek olan 19 adet bilgisayarın ilki başkanlık makamında düzenlenen törenle, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mehmet Emekli'ye teslim edildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, bilgisayar teslim töreninde yaptığı açıklamada muhtarlardan bilgisayar ve yazıcı konusunda talep geldiğini ve bu talebi olumlu karşıladıklarını söyledi. Başkan Evren Dinçer, “Biliyorsunuz Muhtarlar, devletin halkla buluşmasında ilk basamağını oluşturuyor. Halkımızın istek ve taleplerini bizlere ulaştıran, Mahallelerinde yapılan hizmetlerin yakın takipçisi, devletimizin halkla buluştuğu ilk makam olan muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek ve şehrimizde daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak adına 19 mahalle muhtarımıza bilgisayar hediye ettik. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansınlar” şeklinde konuştu.

Muhtarlardan Başkan Dinçer'e teşekkür

Mahalle Muhtarları adına söz alan Paşacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gül, Muhtarlara verdiği destekten dolayı Başkan Evren Dinçer'e teşekkür etti. Muhtar Gül yaptığı açıklamada, “Öncelikle bizlere böyle bir güzelliği sağlamasından dolayı muhtar arkadaşlarım adına belediye Başkanımız Evren Dinçer'e çok ediyorum. Amacımız Aksaray'a topyekün hizmet yapmak. Birliğimizi beraberliğimizi her daim korumak. Amacımız gelecek nesillere güzel eserler bırakmaktır. Huzurlu ve mutlu şekilde bulunduğumuz mahalleleri güzelleştirirsek bizim için en büyük eser odur. Sizlerden Allah razı olsun. Bizleri düşündüğünüz için ve vermiş olduğunuz bilgisayarlar için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonrada çok güzel günler bizleri bekliyor” dedi.