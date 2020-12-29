Aksaray Belediyesi 2020'de 95 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi

Aksaray Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kent merkezinde sıcak asfalt serimi, stabilize yol çalışması, asfalt öncesi pmt serimi, parke taş döşeme, bordür yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürdü. Sezonu yoğun bir çalışma ile sürdüren Aksaray Belediyesi bu sezonda toplam 95 Bin ton sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Sıcak asfalt serim çalışmaları öncelik olarak alt yapısı tamamlanmış bölgelerde yapıldı. Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda bütün mahallelerde ve ana arterlerde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam edildi.

Vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacı ile çalışmalarına ara vermeden devam eden Aksaray Belediyesi, sıcak asfalt serim çalışmalarının yanında asfalt öncesi yol düzenleme için 310 bin ton stabilize malzeme serimi ve 35 mahallede 30 kilometre yeni yol açma işlemi gerçekleştirdi. Bu çalışmaların yanı sıra yaklaşan kış günlerinde vatandaşların yağıştan etkilenmesini en asgariye indirmek için çaba sarf eden Aksaray Belediyesi ekipleri, 17 bin metrekare kilitli parke taşının döşenmesini ve 6 bin metrekare karo taş döşemesi ve 27 bin metre bordür yapımını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlara konforlu ve kaliteli bir ulaşım imkânı sunmak için çalışmaların sezon boyunca sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Dinçer; "Mahallelerimizden çok yoğun bir şekilde yol talebi geldi. Bizlerde vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamak amacı ile yoğun bir çalışma süreci içerisine girdik. Ekiplerimiz yapımına başladığı yolun en hızlı şekilde hizmete açmak için zaman meftunu olmaksızın çalıştılar. Yoğun bir tempo ile başladığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız şehrimizde vatandaşlarımıza ve sürücülerimize güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmaktır” dedi.