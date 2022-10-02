Aksaray Belediyesi 40 bin öğrenciye kumbara hediye etti

Aksaray Kitap Günleri” nedeniyle öğrencilere 40 bin adet kumbara dağıtıldı.

Aksaray Belediyesinin kitapseverler için her yıl geleneksel olarak düzenlediği “4. Aksaray Kitap Günleri'nin hazırlıkları sürüyor. Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde Pazar Pazarı alanında ziyarete açılacak kitap fuarı öncesinde Aksaray genelinde okullarda öğrencilere tanıtıcı broşürlerin yanında 40 bin adet kumbara dağıtımı yapıldı. Dağıtılan kumbaraların, öğrencilerin harçlıklarını biriktirerek kitap almalarını sağlamaya yönelik bir teşvik aracı olduğunu vurgulandı.

Belediye Başkanı Dr. Eren Dinçer, kitap fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aksaray'ımız da geleneksel hale gelen bu yıl 4.'sünü düzenlendiğimiz kitap fuarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum. Fuarımızda en seçkin yayınları ve tanınmış ünlü yazarlarımızı şehrimizde ağırlayacağız. Fuarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için birçok yayınlar yer alacak ve çocuklarımıza özel etkinler olacak. Düzenleyeceğimiz kitap fuarı ile geniş kitlelere ulaşmak ve çocuklarımız dahil herkesin okumaya teşvik etmek istiyoruz. 8- 16 Ekim tarihinde arasında ziyaretçilere açık olan kitap fuarımıza herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesinin ‘Herkes okusun diye' mottosuyla düzenleyeceği 4. Aksaray Kitap Günlerinde Aksaraylı yazarların olduğu 50 yazar okurlarıyla bulaşarak söyleşide bulanacak. Söyleşiden etkinliğinden sonra yazarlar, kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.