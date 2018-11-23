Aksaray Belediyesi asfaltta rekor kırdı

Aksaray'da Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 yılda 870 bin ton malzeme ile 634 kilometre sıcak asfalt attılar. 420 kilometre sathi kaplama yapan ekipler, ayrıca 820 cadde ve sokakta yol açma ve stabilize çalışması gerçekleştirdi. Göreve geldikleri günden beri asfaltta rekor düzeyde bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yazgı, özellikle altyapısı biten bölgelerde işin önemine göre sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışması yaptıklarını, planlı ve programlı bir şekilde şehrin altyapı ve asfalt ihtiyacını giderdiklerini ifade etti. “Yol medeniyet ve çağdaşlığın bir göstergesidir” diyen Başkan Haluk Şahin Yazgı, “Halk memnuniyetinin öncelikli olduğunu her platforma da dile getirdiğim gibi bu hizmetimizin tamamı insanımız için. Yol, medeniyet ve çağdaşlığın bir göstergesidir. Bizim amacımız eksikliği tamamlayan ve yapılamayanı yapan bir belediye anlayışı ile çalışmalara devam etmektir” dedi.