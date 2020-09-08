Aksaray Belediyesi atölyelerinde maske üretim kapasitesi arttı

Üretilen maskelerin tamamı şehre dağıtılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, korona virüse karşı Aksaray Belediyesinin daha ilk günden itibaren çalışmalara başlayıp tedbirler aldığını aktardı. Sağlık Bakanlığının pandemi sürecinde almış olduğu kararlar doğrultusunda yerel yönetimler olarak gerekli önleyici tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Dinçer, “Cumhurbaşkanımız ve hükumetimiz ülke bazında gerekli tedbirleri aldı ve almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız genelge yayınladı. Ülke genelinde bugüne kadar en geniş kapsamlı denetim çalışması başlatıldı. Biz de Aksaray'ımızda geniş kapsamlı denetim başlattık. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı toplumun her kesimine duyarlı olmaları tavsiyesinde bulunduk” dedi. Aksaray Belediyesinin şehrin maske ihtiyacını karşılamak için AKMEK bünyesindeki atölyelerin maske üretim atölyesine dönüştürüldüğünü anlatan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Atölyelerimizde günlük olarak ürettiğimiz koruyucu maske kapasitesini artırdık. Biz daha önce 1 milyon hedefi koymuştuk. Ancak kapasitemizin artmasıyla bu sayı 2 milyon maskeye ulaştı. Ürettiğimiz maskeler günlük olarak şehrimiz geneline ekiplerimiz tarafından dağıtılıyor. Kamu kurumları, semt pazarları, banka şubeleri, şehir meydanları ve merkez köylerimize kadar ulaştırıyoruz. İnsanlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ürettiğimiz maskeler dağıtılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Alınacak tedbirlerle virüsün yayılmasının engellenebileceğini sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Aksaraylı hemşehrilerimize ‘Evde kal, sağlıklı kal' çağrısını yenilemek istiyorum. Alacağımız tedbirler çok önemli. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen gösterelim. Mümkün olduğunca ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Kendi sağlımız ile birlikte ailemizin ve toplum sağlığını hep beraber koruyalım” çağrısında bulundu.