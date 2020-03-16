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Aksaray belediyesi eğitim faaliyetlerine ara verdi

Tüm yurttu olduğu gibi Aksaray’da da sağlık tehdidi olan Korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak amacı ile şehir genelinde aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Aksaray Belediyesi eğitim faaliyetlerine de ara verdi.

Tüm yurttu olduğu gibi Aksaray'da da sağlık tehdidi olan Korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak amacı ile şehir genelinde aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Aksaray Belediyesi eğitim faaliyetlerine de ara verdi.


Aksaray Belediyesi yetkililerince korona virüsü tedbirleri kapsamında AKMEK kursları bünyesinde verilen tüm meslek edindirme kursları, LGS, AYT-TYT ve KPSS kursları ile Çocuk Aktivite Merkezi ve M. Nuri Yazıcı Kitap Konağında tüm faaliyetler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Aksaray Belediyesi ekipleri korona virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren yoğun bir çalışma sergiledi. Halkın sağlığını korumak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda, toplu taşıma araçlarında, cami ve Pazar alanları gibi noktalarda gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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