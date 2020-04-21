Aksaray Belediyesi esnaflara maske ve eldiven dağıttı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı önleyici tedbirlerini almayı sürdüren Aksaray Belediyesi, çarşı merkezinde bulunan esnafları uyarıp maske ve eldiven dağıttı. Esnaflara sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmaya davet eden belediye ekipleri, virüsün yayılım etkisinden bahsederek alınacak tedbirlerle büyük felaketlerin önlenebileceğini hatırlattı. Belediye görevlileri, çarşı merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in hediyesi olan içerisinde maske ve eldiven bulunan olan çantaları esnaflara dağıttı. Esnaflar ise kendilerine sunulan hizmetten dolayı Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

“Alacağımız tedbirler, virüse karşı en etkili korunma yöntemidir” diyen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ülke olarak önemli bir süreçten geçtiğimizi hatırlattı ve “Millet olarak herkes üzerine düşeni yapmalı. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkmamalarını, risk grubunda ve kronik rahatsızlığı bulunanlar vatandaşlarımıza da evde kalmaları çağrısını yeniliyoruz. Aksaraylı hemşehrilerimden isteğim devletimizin önlem amaçlı aldığı kurallara uymanız ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamanızdır” ifadelerini kullandı.