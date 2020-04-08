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Aksaray Belediyesi evden çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor

Aksaray Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı evinden çıkamayan 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.


Aksaray Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan aynı zamanda tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 60 yaş ve kronik hastalığı bulunanlara gıda yardımında bulunuyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, evde kal çağrısına uyarak evde kalan ailelerin her türlü ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını ve bundan sonra karşılanacağını bildirdi. Özellikle de tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan risk grubundaki kişilerin mağdur olmaması için belediye ekiplerinin günün her saatinde hazır beklediğini söyledi. Risk grubunda bulunan kişilere dağıtılan kolilerde, temel ihtiyaç gıda maddelerin yer aldığını belirten Başkan Dinçer, vatandaşlara yardımların süreceğini ifade etti.

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