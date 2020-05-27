İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray Belediyesi hayvan severler gençlerin taleplerine sesiz kalmadı

Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan sever gençler tarafından başlatılan çalışmaya sessiz kalmadı.


Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için motosikletleri ile harekete geçen hayvan sever gençlere Aksaray Belediyesi tam destek vererek sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşıladı. Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların dışarı çıkamamasından dolayı sokak hayvanları beslenme imkanı bulmakta zorlanıyordu. Bu farkındalıkla harekete geçen üniversiteli 6 gönüllü genç Aksaray Belediyesinden bu konuda yardım istedi.


Gençlerin fedakarca göstermiş oldukları duyarlılığa sesiz kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, sokak hayvanları için gerekli mamaları gençlere ulaştırılması talimatını verdi. Belediye ekiplerinden gerekli mama desteğini alan gençler motosikletleri ile sokak sokak gezerek mama ve su bıraktılar. Aksaray Belediyesinin ve duyarlı gençlerin gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmayı gören vatandaşlar Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve farkındalık oluşturan gençlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.