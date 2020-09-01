Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun parkı yapıyor

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hürriyet Mahallesi 4804 sokağa oyun ve dinlenme alanı oluşturarak mahalle sakinlerinin talebini karşılıksız bırakmadı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de yürüme ve dinlenme alanlarının olacağı park alanında çalışmalara başladı. Şehre yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri bir yandan mevcut parkların bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yaparken bir yandan da yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Yapımının en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanan park hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlardan gelen talepleri hassasiyetle takip ederek çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, “Hürriyet Mahallesi sakinlerimizin talepleri üzerine mahalleye yeni bir oyun parkı kazandırmak amacı ile çalışmalara başladık. En kısa zamanda yapımını tamamlayarak hizmete sunacağımız çocuk oyun parkımızda çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de yürüme ve dinlenme alanları yer alacak. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere anında cevap verebilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.